Gwiazda The Last of Us jako jedna z X-Men? Oto kogo ma zagrać według plotki

Plotki dotyczące wprowadzenia nowych X-Men do Kinowego Uniwersum Marvela nie kończą się już od kilku miesięcy. Na razie wiadomo jedynie, że reżyserem filmu będzie Jake Schreier (Thunderbolts*), a scenariusz napisze Michael Lesslie (Ballada ptaków i węży).

Nowa plotka wskazuje, kto mógłby zagrać Kitty Pride w planowanej adaptacji komiksów Marvela.

W przeszłości pojawiały się już doniesienia odnośnie potencjalnych odtwórców ról X-Men w MCU. Mówiono o Bryanie Cranstonie jako Charlesie Xavierze, Daisy Edgar-Jones była typowana jako Jean Grey, a Hunter Schafer rzekomo jest o krok od zostania Mystique. Na temat Kitty Pride także pojawiło się kilka plotek, zdaniem których miałaby się w nią wcielić Julia Butters. Przeczą im jednak najnowsze informacje od scoopera MyTimeToShineHello, którego doniesienia często się sprawdzały w przeszłości.

Jego zdaniem faworytką Marvel Studios do zagrania Kitty Pride jest Bella Ramsey, a zatem gwiazda 2. sezonu The Last of Us, która wcześniej grała też w Grze o tron. Co sądzicie o takim castingu?

