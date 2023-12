Tom Cruise wkroczy w nowy etap kariery? "Jak przestanie ze wszystkiego skakać" zapowiada Simon Pegg

Materiały prasowe

Tom Cruise to aktor słynący z nieustannego testowania limitów swojej wytrzymałości przy braniu udziału w kolejnych ekstremalnych popisach kaskaderskich. W ostatnich latach trudno jest znaleźć film, w którym nie robiłby on czegoś niesamowitego i jednocześnie potencjalnie zagrażającego już nie tyle jego zdrowiu, ale życiu. Nie da się jednak ukryć, że aktor swoje lata już ma i chociaż zarzeka się, że zamierza robić kolejne filmy z serii Mission: Impossible aż do osiemdziesiątki tak jak Harrison Ford z Indianą Jonesem, tak innego zdania jest jego kolega z planu, Simon Pegg.

Aktor znany z Mission: Impossible, The Boys i Wysypu żywych trupów wypowiedział się o Cruisie:

Nie wiem czy będę pracować z Tomem po Mission: Impossible. Kocham z nim pracować, to zawsze świetna zabawa, ale mam przeczucie, że kiedy odejdzie od serii i zajmie się innymi rzeczami, to będą one kompletnie inne od tego, co było dotychczas. On nadal dopiero wchodzi do kolejnej ery w swojej karierze. Jest bardzo dobrym aktorem, świetnym aktorem - widzieliśmy to w Magnoli i Jerry Maguire. Wydaje mi się, że jak już przestanie ze wszystkiego skakać, to będzie mieć swój trzeci akt w karierze.

Tom Cruise - kolejne produkcje

Po sukcesach Top Gun: Maverick oraz Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, Tom Cruise zajmuje się już kolejnymi produkcjami. Poza kontynuacją hitowej serii o Ethanie Huncie i jego ekipie, Cruise zajmuje się także stworzeniem pierwszego filmu w historii nakręconego na stacji kosmicznej.

Premiera Mission: Impossible: Dead Reckoning - Part 2 jest zaplanowana na 2025 rok.