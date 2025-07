Glen Powell w wybuchowym zwiastunie Uciekiniera. To nowa adaptacja książki Stephena Kinga

Fot. Materiały prasowe

Uciekinier jest nową adaptacją książki o tym samym tytule autorstwa Stephena Kinga. Za reżyserię odpowiada Edgar Wright (Wysyp żywych trupów, Baby Driver), który również napisał scenariusz wraz z Michaelem Bacallem. Produkcją zajmuje się Paramount Pictures.

W głównej roli występuje Glen Powell (Top Gun: Maverick, Hit Man, Twisters), który wciela się w Bena Richardsa, zdesperowanego mężczyznę, biorącego udział w brutalnym reality show. Musi wygrać wystarczająco dużą kwotę pieniędzy, by uratować śmiertelnie chorą córkę. W programie ścigają go różni łowcy, którzy muszą go zabić.

W obsadzie oprócz Powella są również: Colman Domingo (prowadzący teleturnieju), Josh Brolin (producent), Lee Pace (jeden z łowców, który ściga uczestników gry), Michael Cera (rzekomo jedna z osób, które są przeciwko rządowi i pomagają głównemu bohaterowi), Emilia Jones, William H. Macy i Katy O’Brian.

Uciekinier - zwiastun

Przypomnijmy, że w pierwszej adaptacji powieści Uciekinier w głównej roli wystąpił Arnold Schwarzenegger. W odróżnieniu do tego filmu z 1987 roku, nowa wersja ma być bliższa historii z książki.

Uciekinier - premiera w kinach 7 listopada.

Uciekinier - zdjęcia