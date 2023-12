Tom Cruise na planie Mission: Impossible gasi światło. Rebecca Ferguson jest pod wrażeniem jego pracy

Paramount Pictures

Rebecca Ferguson dołączyła do serii Mission: Impossible w 2015 roku, kiedy to w filmie Rogue Nation po raz pierwszy sportretowała na ekranie Ilsę Faust. Teraz szwedzko-angielska aktorka w wywiadzie dla Radio Times odsłania kulisy pracy w ramach franczyzy, rzucając nowe światło na zachowania Toma Cruise'a przy powstawaniu jej kolejnych odsłon. Jak się okazuje, to właśnie Cruise jest tym, który na planie pojawia się pierwszy i jako ostatni z niego wychodzi:

Jest szczęśliwą i podekscytowaną swoimi obowiązkami, niezwykle profesjonalną gwiazdą filmową. Jest też miły, wspaniały i pełen zaangażowania - współpraca z nim dała mi nowe możliwości. Od każdego oczekuje wszystkiego, co najlepsze. I to właśnie jest jedna z tych rzeczy, które wyniosłam z planów. Jeśli nie możesz czegoś dać z siebie, w porządku, szukasz innych rozwiązań. Ale on przychodzi na plan jako pierwszy i jako ostatni z niego wychodzi. Jeśli wymagasz od innych, by dali z siebie wszystko, rozliczenia na tym polu musisz zacząć od siebie. I Tom to właśnie robi.

Ferguson w tym samym wywiadzie zdradziła również pewną ciekawostkę. Jako dziecko pasjonowała się filmami przyrodniczymi Davida Attenborough. Gdy więc otrzymała możliwość zostania narratorką szykowanego przez BBC serialu Dzika Skandynawia, "z ekscytacji spadła z krzesła".

