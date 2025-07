Wieści z Londynu. Człowiek ze Stali zawieszony na wieżowcu [ZDJĘCIA]

Fot. James Gunn (@JamesGunn na X)

Reklama

Na wieżowcu The Shard zawieszono podobiznę Człowieka ze stali. Wygląda, jakby unosił się w powietrzu między kolumnami. Szpice przypominają fortecę samotności Supermana z filmu. Oczywiście, fani już zaczęli robić zdjęcia i dzielić się nimi online. My mamy jednak dla Was całkiem nowe spojrzenie na tą instalację, ponieważ nasz redaktor naczelny Dawid Muszyński przebywa teraz w Londynie i mógł zobaczyć ją na własne oczy.

Superman unosi się na czubku wieżowca [ZDJĘCIA]

Na początku galerii znajdziecie zdjęcia autorstwa Dawida Muszyńskiego, a na kolejnych grafiki udostępnione przez samego Jamesa Gunna na platformie X. Dajcie znać, jak podoba się Wam taki pomysł na promocję Supermana.

Superman na londyńskim wieżowcu Zobacz więcej Reklama

Superman – fabuła, obsada, data premiery

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

W tytułowej roli zobaczymy Davida Corensweta, a obok niego pojawią się Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell oraz Milly Alcock.

Superman - premiera w kinach 11 lipca.