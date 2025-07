Gwiazdorska obsada Dead Take! W grze pojawią się aktorzy z Clair Obscur: Expedition 33 i Baldur’s Gate 3

fot. youtube.com

Twórcy i wydawca nadchodzącego horroru Dead Take ujawnili pierwszych członków obsady. W głównych rolach wystąpi dwóch niezwykle popularnych aktorów głosowych – Ben Starr, znany m.in. z roli Verso w Clair Obscur: Expedition 33 oraz Neil Newbon, czyli Astarion z Baldur’s Gate 3.

Jako aktorzy w grach i poza nimi, Neil, Ben i ja wspieraliśmy się wzajemnie w trudnych chwilach – powiedział Abubakar Salim, dyrektor kreatywny Dead Take. – W tych momentach dzieliliśmy się przerażającymi historiami, które stały się fundamentem gry. Nie tylko wnoszą do projektu ogromny talent, ale również pomogli stworzyć przestrzeń, w której mogliśmy być naprawdę szczerzy i autentyczni. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie poziom ich występów w Dead Take.

Ogłoszeniu towarzyszy niepokojący teaser. Zobaczcie sami.

Dead Take to horror opowiadający o mrocznej stronie branży rozrywkowej. Akcja toczy się w luksusowej, odosobnionej rezydencji w Hollywood Hills. Gracze wcielą się w aktora poszukującego zaginionego przyjaciela po wystawnym przyjęciu. W trakcie gry zajmiemy się eksploracją posiadłości, rozwiązywaniem zagadek w stylu escape roomu i składaniem w całość wydarzeń przedstawionych na odnalezionych nagraniach wideo.

Premiera Dead Take planowana jest jeszcze na ten rok na PC. Dokładna data nie została jednak ujawniona.