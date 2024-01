Jason Momoa jako Lobo - co aktor wniósłby do ewentualnej roli?

fot. Warner Bros. // DC Comics

Jasona Momoę mogliśmy ostatnio oglądać w filmie Aquaman i Zaginione Królestwo, gdzie ponownie wcielił się w tytułowego superbohatera. Jednak aktor przyznał w kilku wywiadach, że zawsze chciał zagrać postać Lobo w DC. W przeszłości zbierał komiksy, ponieważ ten antybohater był jego ulubieńcem.

W 2023 roku fani zaczęli się zastanawiać czy Lobo zostanie uwzględniony w nowym uniwersum DC, które tworzą Peter Safran i James Gunn. Plotki o ewentualnym angażu Momoi do tej roli pojawiły się, gdy żona Safrana skomentowała wpis, aby aktor wcielił się w tę postać.

W czasie promocji filmu dokumentalnego On the Roam, Momoa został zapytany o to, co wniósłby do hipotetycznej roli Lobo.

Co ma Lobo? Ma wielki łańcuch z sierpem, prawda? Ma łańcuch i hak. To znaczy, oczywiście, musielibyśmy zrobić te rzeczy. Ale dorzuciłbym coś niestandardowego. Niestandardową rzecz. Musiałbym przemyśleć to. To dobre pytanie. Musiałbym pomyśleć o tym, co bym zrobił.

Na razie nie ma planów wprowadzenia Lobo do DC, ale James Gunn przyznał, że po Aquamanie 2 dla Momoi zawsze znajdzie się miejsce w DC. A sam aktor mówi, że jeśli dostanie propozycję castingu i zagrania Lobo to zgodzi się bez wahania.

