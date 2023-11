Aquaman 2 kończy obecne DCU. Jason Momoa przejmie rolę Lobo w nowym uniwersum?

fot. materiały prasowe

Do premiery Aquamana i Zaginionego Królestwa pozostał miesiąc. Zgodnie z wcześniejszymi planami będzie to koniec obecnego uniwersum DCU, po czym James Gunn i Peter Safran będą mogli rozpocząć budowanie całego superbohaterskiego świata od nowa. W programie The Tonight Show potwierdził to Jason Momoa, który odpowiedział na pytanie o ewentualną kolejną kontynuację przygód władcy Atlantydy.

Jason Momoa może kontynuować swoją przygodę w DC

Aktor nie pozostawił złudzeń, że Aquaman 3 obecnie nie znajduje się w planach szefów DC Studios.

To jest w pewnym sensie koniec tego - uniwersum DC. Wszystko się może zdarzyć w przyszłości. Ale mam nadzieję, że ludziom się Aquaman 2 spodoba.

Dodał jednak, że jego fani nie muszą się obawiać i nadal ma zagwarantowane miejsce w nowym uniwersum DC.

Ale tak… zawsze będzie dla mnie miejsce w DC.

Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia, że aktor może porzucić rolę Aquamana i wcielić się w Lobo. Niezależnie od tego, w kogo wcieli się Jason Momoa w przyszłości, to tergo aktora zobaczymy jeszcze na ekranach w produkcji DC Studios.

Aquaman 2 - fabuła

Kilka lat po wydarzeniach z pierwszego filmu Arthur Curry zmuszony jest chronić Atlantydę i swoich bliskich przed Black Mantą, który uwolnił starożytną moc, zdobywając przeklęty Czarny Trójząb. Aquaman musi zwrócić się o pomoc do nieoczekiwanego sojusznika, swojego brata Orma.

W filmie zagrali Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Randall Park, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Vincent Regan, Jani Zhao, Indya Moore oraz Pilou Asbæk.

Aquaman i Zaginione Królestwo zadebiutuje w polskich kinach 21 grudnia.

