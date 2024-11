Co w PlayStation Plus w grudniu? Poznaliśmy nowe gry dla abonentów Essential i Premium

fot. EA

Sony ujawniło listę trzech gier, jakie w grudniu dostępne będą dla abonentów usługi PlayStation Plus Essential. Użytkownicy będą mogli sięgnąć po kooperacyjne It Takes Two, wymagającą, taktyczną produkcję w uniwersum Obcego - Aliens: Dark Descent oraz Temtem, sieciową produkcję przypominającą Pokemony. Wszystkie te tytuły dostępne będą od 3 grudnia do 6 stycznia.

Do 3 grudnia możecie odebrać gry z listopadowej oferty: Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, Ghostwire Tokyo oraz Death Note Killer Within.

W grudniu powiększy się również katalog klasyków dostępny dla abonentów PlayStation Plus Premium. Będą oni mogli ograć następujące tytuły: Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves i Jak and Daxter: The Precursor Legacy. Wszystkie trzy pojawią się w katalogu już 10 grudnia.

fot. SIE