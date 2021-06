Jurassic World: Dominion - prolog filmu w kinach. Pada porównanie do przygód... Bonda

Universal

Colin Trevorrow, reżyser widowiska Jurassic World: Dominion, ogłosił na Twitterze, że specjalna rozszerzona zapowiedź superprodukcji będzie dołączona do filmu Szybcy i wściekli 9. Będzie ją można obejrzeć tylko w kinach IMAX na całym świecie. Według informacji portalu Deadline zapowiedź ma trwać 5 minut i stanowi ma prolog do filmu osadzony 65 mln lat temu w epoce kredy, podczas której dinozaury rządziły Ziemią. Zobaczymy więc, jak wówczas wyglądał świat bez ludzi i poznamy genezę DNA dinozaura, którego krew wypił prehistoryczny komar i od niego powstał pierwszy dinozaur w filmie Park Jurajski. Wszystko oczywiście będzie okraszone tylko i wyłącznie muzyką Michaela Giacchino, nie będzie żadnej narracji. Mamy też poznać kompletnie nowe rasy dinozaurów, które w serii jeszcze nie debiutowały.

Colin Trevorrow w rozmowie z Empire dodaje, że znaczenie prologu jest większe, niż możemy zdawać sobie sprawę. To tak naprawdę jest geneza T-Rexa, którą wszyscy kochamy od filmu z 1993 roku. Zobaczymy ją te 65 mln lat temu zanim jej sklonowana wersja podbiła kina.

- Czasami musimy nadawać czemuś ludzkie oblicze. W tym przypadku chciałem, by wątek miał oblicze dinozaura, by pokazać, co tak naprawdę się wydarzyło. Teraz wiemy, że dinozaur, którego kochamy, T-Rex. została brutalnie zamordowana przez Giganotosaurusa. To jest cześć historii, którą opowiadamy w filmie.

W tych scenach mamy też po raz pierwszy zobaczyć dinozaury z piórami. Tam też pojawi się moros intrepidus, którego kości odkryto w 2019 roku, a także oviraptor. Będzie też dreadnoughtus, który również niedawno został odkryty przez paleontologów oraz kecalkoatl, czyli jeden z największych latających dinozaurów, przy którym pteranodon wygląda jak mały ptaszek.

Jurassic World: Dominion - galeria

Opublikowano pierwszy plakat nawiązujący do prologu oraz zdjęcie wspomnianego dinozaura z piórami.

Jurassic World: Dominion

Jurassic World; Dominion - jaki to będzie film?

Trevorrow w rozmowie z Empire zapowiada, że tym razem Park Jurajski będzie mieć zasięg globalny i historia nie będzie osadzona na jednej wysepce. Będziemy podróżować po różnych miejscach na świecie.

- Ten film ma w sobie coś z przygód Bourne'a i Bonda, więc dorzuciłem do tego trochę szpiegowskiego klimatu. Jest to więc szpiegowski film, thriller naukowy z dinozaurami.

Wyjaśnił też, że pandemia koronawirusa i tym samym opóźnienia były dla niego potrzebną zmianą. Zabrały one intensywność realizacji wielkiego blockbustera. Przed pandemią trzeba było finiszować kilka aspektów postprodukcji na raz, by zdążyć na czas. Przez COVID-19 mieli wiele miesięcy na to, by spokojnie wszystko dopracować.

Nie wiadomo, czy prolog trafi do sieci, ale można spekulować, że wówczas może pojawić się również pierwszy zwiastun, bo Universal będzie chciał rozpocząć budowę szumu z impetem. Na razie zapowiedź w kinach IMAX jest okraszona słowami: pierwsze spojrzenie na film. Szybcy i wściekli 9 wchodzą do kin 25 czerwca 2021 roku.

Jurassic World: Dominion - premiera w 2022 roku w kinach.