Szybcy i wściekli 9: reżyser o filmowej podróży w kosmos. Crossover z Jurassic Park? - Nie mówię: nigdy!

Szybcy i wściekli 9 to kolejna część kultowej już serii filmowej. Pandemia koronawirusa wymusiła dwie zmiany w dacie premiery, która ostatecznie wyznaczona została na 25 czerwca 2021 roku. Kampania promująca widowisko ruszyła pełną parą; w ostatnim czasie otrzymaliśmy napakowany akcją zwiastun, a twórcy udzielają kolejnych wywiadów.

Reżyser Fast Saga zdradził, że musiał myśleć o dziewiątej odsłonie jako o pierwszej części trylogii, która zakończy całą główną serię. Justin Lin wyznał też, że podróż w kosmos to pomysł, który dojrzewał przez lata, ale zależało mu, by wprowadzenie go w życie wynikało z czegoś konkretnego i emocjonalnego - żeby było czymś więcej, niż tylko zwykłą, efektowną sztuczką. Twórca obgadał swoją wizję z Vinem Dieselem i obaj zgodzili się, że nadszedł czas, a cała idea nabrała już odpowiedniego charakteru.

Myślę, że częścią całej tej zabawy przez lata było wymyślanie kolejnych szalonych pomysłów, rzucanie sobie kolejnych wyzwań, ale nigdy nie chodziło wyłącznie o efekciarstwo, tani szok - wszystko musiało samoistnie wyniknąć z danego tematu lub drogi, którą przebywa dana postać.

Lin podkreśla, że bardzo chciał uczynić to na tyle wiarygodnym, na ile się da. Rozmawiał przez telefon z naukowcami, dopytywał o szczegóły związane z fizyką czy paliwem. Z rozbawieniem wspomina momenty, gdy naukowcy po drugiej stronie dopytywali z niedowierzaniem: czekaj, co? CO ZAMIERZASZ ZROBIĆ?

Reżyser powiedział, że nigdy nie myślał o pracy nad kolejnymi filmami z serii jak o czymś, co na pewno doczeka się kontynuacji. Starał się traktować każdą produkcję jako zamknięty rozdział. Wnet okazało się, że opowie tę historię do końca. Pierwotny plan zakładał, że Lin wyreżyseruje zarówno F9, jak i kolejne dwie odsłony - jednak dopiero w październiku 2020 roku Universal ogłosił, że jedenasty film będzie zarazem ostatnim.

Lin uspokaja też tych, którzy obawiają się, że ostatni zwiastun zdradził zbyt wiele: zaręcza, że w filmie jest jeszcze cała masa emocjonujących rzeczy, o których jeszcze nie wspomniano.

Tymczasem Vin Diesel, który wciela się w Dominica Toretto, wypowiedział się na temat zatrudnienia Johna Ceny. Aktor ma wrażenie, że decyzji o tym castingu patronował sam... zmarły Paul Walkerr.

Pamiętam, że kiedy zbliżaliśmy się do realizacji, Justin (Lin) i ja rozmawialiśmy o tym, jak wstrząsające byłoby obsadzenie nowego Toretto - brata. To dawało tak wiele kierunków i możliwości... Pamiętam, jak John Cena wszedł do tej świątyni, w której medytowałem, trenowałem, wchodziłem w stan umysłu Doma. Pamiętam, jak tam wszedł i... nazwij to szalonym, ale poczułem, jakby Pablo, Paul Walker, osobiście go tam wysłał! Pamiętam, jak rozmawiałem tamtej nocy z Justinem i powiedziałem: czuję w swoim sercu i w trzewiach, że właśnie tak powinno być.

Sam Cena, dołączając do franczyzy, cieszy się z możliwości poszerzenia rodziny Toretto i czuje związaną z tym odpowiedzialność - na barkach tej rodziny zbudowano przecież globalny przebój.

Lin został też zapytany pół-żartem, czy kiedykolwiek chciałby zobaczyć crossover, czyli skrzyżowanie franczyz Szybcy i wściekli z... Jurassic Park (Universal Studios jest domem obu serii). Odpowiedział: nigdy nie mówię nigdy. Częścią naszej filozofii jest unikanie szufladkowania i etykietek. To wszystko, co powiem!

Reżyser opowiedział również, że w czasie pandemii nie odbyła się ani jedna rozmowa dotycząca ewentualnej premiery filmu w streamingu - nie wspomniano nawet o opcji hybrydowej. Universal i cała ekipa od początku planowali podzielić się filmem ze światem za pomocą premiery kinowej - i nic się w tej materii nie zmieniło.

W obsadzie znajdują się Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, and Charlize Theron.