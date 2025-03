Bruce Willis dał Samuelowi L. Jacksonowi radę. Skorzystał z niej dzięki... MCU

Reklama

Bruce Willis dał Samuelowi L. Jacksonowi radę na planie Szklanej Pułapki 3 z 1995 roku.

Powiedział mi: „Mam nadzieję, że znajdziesz postać, do której będziesz mógł wrócić, gdy nakręcisz kilka kiepskich filmów, które nie będą zarabiać. Wtedy będziesz mógł zawsze wrócić do tej postaci, którą widzowie kochają” – zdradził Samuel L. Jackson. – Dodał: „Arnold ma Terminatora, Sylvester Rocky'ego i Rambo. Ja Johna McClane'a”. Odpowiedziałem: „Okej”. Dopiero z czasem doszło do mnie, że dostałem kontrakt na zagranie Nicka Fury'ego w dziewięciu filmach i robię to, co radził mi Bruce Willis. Znalazłem taką postać.

Wygląda więc na to, że aktor skorzystał z rady Bruce'a Willisa dzięki roli Nicka Fury'ego w MCU.

Samuel L. Jackson po raz pierwszy zagrał Nicka Fury'ego w scenie po napisach Iron Mana z 2008 roku. Później pojawiał się w kolejnych produkcjach Marvela i stał się ważną częścią MCU. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w Avengersach, Kapitan Marvel czy Tajnej Inwazji.

Aktor dodał, że był zaskoczony kontraktem na dziewięć filmów. Myślał, że wypełnienie go zajmie mnóstwo czasu, gdy złożono mu ofertę. Okazało się jednak, że nie docenił tempa Marvela.

Warto dodać, że Samuel L. Jackson w rozmowie z Los Angeles Times przyznał, że nigdy nie stracił zainteresowania rolą Nicka Fury'ego. Dodał, że woli kręcić dobrze zarabiające filmy Marvela niż uganiać się za Oscarem, ponieważ jego miernikiem sukcesu jest szczęście, a nie ilość nagród na koncie, a świetnie się bawi w MCU.