Znamy liczbę i długość odcinków Wonder Man! Ten serial będzie "listem miłosnym dla aktorstwa"

Brad Winderbaum, szef Marvel Telewision, podzielił się kilkoma nowymi informacjami na temat nadchodzącego serialu Wonder Man. Potwierdził oficjalnie zarówno ilość, jak i długość odcinków, a także opowiedział o swoich odczuciach względem tej produkcji.

Wonder Man – wypowiedź Brada Winderbauma

W onder Man składa się z ośmiu odcinków. To zupełnie nowy styl dla Marvela. Serial pochodzi prosto z umysłów Destina Daniela Crettona i Andrew Guesta. Szczerze, to jedna z moich ulubionych rzeczy w ogóle. Myślę, że to najlepszy serial, jakiego nikt jeszcze nie widział, i nie mogę się doczekać reakcji widzów. To list miłosny do tego, co robimy jako filmowcy. To list miłosny do aktorstwa jako zawodu i jest to przy tym bardzo szczery i piękny serial.

Winderbaum wypowiedział się także o czasie trwania odcinków.

Mamy trochę streamingowej swobody w długości odcinków, więc najkrótszy trwa dwadzieścia kilka minut, a najdłuższy około czterdziestu kilku.

Wonder Man – fabuła, obsada, data premiery

Serial skupia się na relacji Simona Williamsa i Trevora Slattery'ego. Szczegóły fabularne na razie nie zostały potwierdzone.

W głównej obsadzie znaleźli się Yahya Abdul-Mateen II, Sir Ben Kingsley, Demetrius Grosse i Byron Bowers.

Premiera Wonder Man na Disney+ została zaplanowana na 25 grudnia.