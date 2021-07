Legion samobójców 2 - nowe zdjęcia i okładki z bohaterami. Czy będzie scena po napisach?

fot. Warner Bros.

Legion samobójców 2 będzie wyświetlany w polskich kinach pod tytułem Legion samobójców: The Suicide Squad. Widzowie muszą zapamiętać, by nie wychodzić z sali wraz z końcem filmu. James Gunn potwierdził, że scena po napisach tam się znajduje, a z uwagi na sformułowane pytanie przez fana na Twitterze, wręcz można wywnioskować, że będzie to więcej niż jedna scena. Nie wiadomo, czy scena będzie tylko humorystyczna, jak to u reżysera bywa, czy będzie zapowiadać jakiś kolejny film uniwersum. Dodał także, że wszystko, co oglądamy w promocji jest przez niego akceptowane.

Magazyn Empire opublikował sporo okładek nowego numeru, na których widnieją bohaterowie filmu. Do tego jest jeszcze efektowna praca legendarnego rysownika, Jima Lee. Twórca i aktorzy udzielili też wywiadów czasopismu, które zostaną dopiero opublikowane. W galerii także nowe zdjęcia.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1410969544307265538

Legion samobójców 2 - galeria

Legion Samobójców. The Suicide Squad

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera w Polsce zaplanowana jest na 6 sierpnia 2021 roku. Mieliśmy obejrzeć widowisko tydzień przed Amerykanami, ale zmieniono datę.