The Sims 4 - dodatek Dochodowe hobby. Nowe miasto, kocia kawiarnia i zawód coacha

Nadchodzi nowy dodatek do The Sims 4. Nazywa się Dochodowe hobby. Będzie skupiony na prowadzeniu małej firmy i spieniężaniu zainteresowań naszych Simów. Trafi do sprzedaży już 6 marca 2025 roku. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy to coś dla was, zapraszamy do dalszej lektury.

Dochodowe hobby - co nowego?

Jakie nowe funkcje wprowadzi Dochodowe hobby? Przede wszystkim nasi Simowie będą mogli założyć swoją działalność, na przykład studio tatuażu. Widzieliśmy zresztą pokaz dodatku i ten element rozgrywki wydawał się naprawdę interesujący, ponieważ gracze będą mogli wytatuować swoim klientom co chcą i gdzie chcą – nawet kwiatek na czole! Twórcy dali w tym zakresie pełną swobodę. Oczywiście, będą również dostępne gotowe wzory, ale fakt, że samemu można namalować własne i podzielić się nimi z innymi graczami za pomocą Galerii, na pewno spodoba się wielu fanom.

Oczywiście, opcji jest więcej niż tylko studio tatuażu. Jeśli macie na przykład dodatek Psy i koty, to będziecie mogli otworzyć... kawiarnię dla zwierzaków! Dzięki Miejskiemu życiu pojawi się opcja baru z karaoke, a Spotkajmy się – salonu gier. A to tylko kilka przykładów. Poza tym Simowie będą sprzedawać swoje obrazy i rękodzieło, a nawet umiejętności, prowadząc kursy i zajęcia. Opcji jest naprawdę dużo.

Dochodowe hobby - prowadzenie firmy

Prowadzenie firmy przedstawia się ciekawie. Gracze będą mogli wyznaczyć część domu Sima, w której chcą prowadzić biznes, zamiast robić to na osobnej parceli. Będą również mogli budować reputacje swojej firmy, dostając pozytywne recenzje od klientów. Na pewno będzie to nowe wyzwanie dla osób, które lubią wszystko związane z prowadzeniem kariery. Poza tym będzie możliwość personalizowania swojej działalności – na przykład gracze będą mogli zaznaczyć, do jakiego grona odbiorów celuje ich biznes, wybrać swoich pracowników i nie tylko. Powiem tyle, że rozwój firmy w nowym dodatku do The Sims 4 przypomina niejako „drzewko umiejętności” w grach.

Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, w dodatku będzie można spieniężyć swoje hobby. Oprócz tatuowania jest to na przykład garncarstwo. To znaczy, że nasze postacie będą mogły wytwarzać nowe przedmioty, a potem: ozdabiać nimi swoją przestrzeń, sprezentować je innym Simom bądź właśnie sprzedać, eksponując w sklepie. Nieco przypomina mi to jeden z moich ulubionych dodatków Życie eko. Dość ważnym elementem nowego dodatku do the Sims 4 jest także system mentorowania. Już tłumaczę – Wasz Sim będzie mógł korzystać z pomocy bardziej doświadczonego Sima, by szybciej rozwijać swoje zainteresowania. A gdy opanuje rzemiosło do perfekcji, będzie mógł sam zostać mentorem i prowadzić wykłady i szkolenia.

Dochodowe hobby - nowe miasto

W dodatku pojawi się nowe miasto Nordhaven. Spokojnie – z tego, co widziałam, wygląda naprawdę ciekawie i nie będzie powtórki z Krainy Magii, które dało nam puste Glimmerbrook. Nordhaven składa się z 12 parceli (4 są zamieszkane, 2 niezamieszkane, 4 puste i 2 publiczne) i dwóch dzielnic: Gammelvik i Iverstad. Architektura zdecydowanie przywodzi na myśl kraje skandynawskie. Twórcy The Sims 4 po raz kolejny zaangażowali w budowanie Simomaniaków (w przeszłości podjęli współpracę chociażby ze znaną youtuberką @lilsimsie).

