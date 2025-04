Zwiastun Ironheart coraz bliżej. Kiedy go obejrzymy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Serial Ironheart, który skupi się na postaci Riri Williams granej przez Dominique Thorne, będzie mieć premierę już w czerwcu. Jednak do tej pory doczekaliśmy się tylko kilku zdjęć promocyjnych. Jedynie uczestnicy D23 Expo mogli obejrzeć krótki teaser, ale jeszcze nie opublikowano żadnego oficjalnego zwiastuna. To się ma się zmienić w najbliższym czasie.

Ironheart - kiedy pierwszy zwiastun?

Według doniesień strony Nexus Point News zwiastun Ironheart zostanie pokazany w maju. Należy to traktować jako plotkę, ponieważ portal podał siebie, jako źródło tej informacji.

Ironheart - zdjęcia

Ironheart - co wiadomo o serialu?

Ironheart dzieje się po wydarzeniach z Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu i stawia naprzeciw siebie magię i technologię, kiedy to Riri Williams (Dominique Thorne) - młoda, genialna wynalazczyni - powraca do rodzinnego Chicago. Ma ona swój własny pomysł na tworzenie zbroi, ale w pościgu za ambicją poznaje tajemniczego, czarującego Parkera Robbinsa zwanego również jako The Hood.

Do obsady serialu należą również Lyric Ross, Regan Aliyah, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Matthew Elam i Anji White.

Premiera została zaplanowana na 24 czerwca 2025 roku na Disney+.