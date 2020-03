Margot Robbie, gwiazdy MCU i inni czytają książki dzieciom [WIDEO]

Akcja #SaveWithStories została stworzona przez Amy Adams i Jennifer Garner. Ma ona na celu pomoc dzieciom w Stanach Zjednoczonych, które nie mają co jeść przez zamknięcie szkół z powodu koronawirusa, ponieważ te placówki były dla nich jedynym miejscem, w którym mogły dostać ciepły posiłek.

W tej akcji znane gwiazdy czytają książki dzieciom, które przez pandemię koronawirusa siedzą w domach i czekają, tak jak wszyscy. Jednocześnie proszą fanów o wsparcie dwóch organizacji charytatywnych: Save the Children oraz No Kid Hungry - jedna pomaga w edukacji i aktywności dzieciaków w tym trudnym czasie, druga zapewnia im trzy posiłki dziennie. Dotyczy to oczywiście wszystkich rodzin z biednych dzielnic, których nie stać na pożywienie. Szczególnie, gdy wiele zakładów pracy wstrzymało działalność przez pandemię.

Chociaż akcję zaczęły Amy Adams i Jennifer Garner, kolejne gwiazdy włączyły się w nią z ochotą i dobrocią w sercu. Kto jeszcze czytał książki dla dzieci siedząc w domu? Mamy tutaj między innymi takie osoby jak Lupita Nyong'o, Margot Robbie, Reese Witherspoon, Gal Gadot, Natalie Portman, Brie Larson, Jamie Lee Curtis, Kerry Washington oraz Zoe Saldana i Eiza González, które wychodzą do dzieci hiszpańskojęzycznych.

Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystkie nagrania można zobaczyć na Instagramie pod @SaveWithStories.