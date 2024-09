Najpierw odszedł, teraz wrócił. Co się stało z showrunnerem Tulsa King?

fot. Paramount+

W lutym 2023 po raz pierwszy pojawiły się informacje o odejściu z serialu Tulsa King jego showrunnera, Terence'a Wintera. Powodów odejścia nie podano, ale po jego ostatniej wypowiedzi można się domyślić, że kością niezgody były różnice kreatywne w podejściu do tej historii. W tym czasie Winter zdążył wrócić do produkcji, ale tym razem jako scenarzysta i producent wykonawczy. Przed premierą 2. sezonu, która w Polsce odbędzie się 18 września 2024 roku, zaspokoił on ciekawość i odpowiedział na pytanie o odejściu i jego kulisach. Na pytanie o tym, dlaczego powrócił, powiedział:

Bo kocham ten serial. Kocham Sly. Kocham obsadę, ekipę produkcyjną i dotarliśmy do punktu, gdzie rozwiązaliśmy nasze różnice kreatywne. Jesteśmy już teraz wszyscy pewni tego samego. Fakt, że dostałem okazję kontynuowania pracy - nie mogłem tego odpuścić. To tak fajne do robienia. Moja rola zmieniła się w tym sensie, że teraz bardziej się skupiam na pisaniu scenariusza niż byciu na planie i produkowaniu.

Winter zdradził, że pomysł na zatrudnienie Franka Grillo do roli jednego z antagonistów należał do samego Stallone'a. Drugim przeciwnikiem Dwighta ma być postać Neila McDonough, który jest rywalem bohatera w biznesie klinicznej marihuany. Ma on również rywalizować z bohaterem Stallone'a na płaszczyźnie romantycznej.

Tulsa King - opis fabuły 2. sezonu

Dwight i jego ekipa starają się rozbudowywać i bronić swojego rosnącego imperium w Tulsie. Jednak nie są oni jedynymi, którzy chcą zdobyć to miasto. Pojawia się zagrożenie ze strony gangstera z Kansas City i lokalnego wpływowego biznesmena.

W drugim sezonie ponownie pojawią się takie gwiazdy jak Annabella Sciorra i Tatiana Zappardino, a partnerować im będą: Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza i Jay Will, a także Garrett Hedlund i Dana Delany. Za scenariusz ponownie odpowiada Terrence Winter (Zakazane imperium). Wszystko nadzoruje Taylor Sheridan (Yellowstone).

Tulsa King - premiera drugiego sezonu w USA odbędzie się 15 września. W Polsce pierwszy odcinek obejrzymy 18 września na SkyShowtime. Kolejne co tydzień w platformie streamingowej.