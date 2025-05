Dlaczego skasowano Suits L.A. po jednym sezonie? "Nie miał potencjału na rozwój"

fot. materiały prasowe

NBC ogłosiło anulowanie kilku seriali, z których największe zaskoczenie wzbudziło Suits L.A. Spin-off W garniturach był mocno promowany, jednak nie odniósł większego sukcesu i odnotował raczej słabe oceny czy wyniki oglądalności. Stacja zdecydowała się zakończyć projekt po jednym sezonie i nie planuje przenosić go na platformę Peacock.

Jeff Bader, prezes ds. strategii programowej w NBC Universal Entertainment, przyznał w weekendowym wywiadzie, że stacja nie widzi przyszłości dla tego tytułu.

Suits L.A. - wypowiedź prezesa NBC

To trudne, by rozmawiać o serialach i o tym, które warto przedłużać. Suits L.A. miało bardzo krótki żywot, ale po prostu nie trafiło do odbiorców tak, jak się spodziewaliśmy. Może być wiele powodów - ludzie spekulują, dlaczego to nie zadziałało - ale niestety, serial nie wykazuje potencjału do dalszego rozwoju. I to właśnie takie decyzje musieliśmy podjąć. Przeanalizowaliśmy wyniki oglądalności zarówno w telewizji tradycyjnej, jak i cyfrowej. Sprawdziliśmy, które programy mają potencjał wzrostu w przyszłości. Patrzyliśmy na ich stabilność na obu platformach - które rosną, a które tracą widzów. I musieliśmy podjąć trudne decyzje.

Smutny los Suits L.A. i innych seriali. Telewizje tną bez skrupułów

Suits L.A. - fabuła, premiera w Polsce

Historia skupia się na Tedzie Blacku i grupie prawników, pracujących w jego kancelarii w Los Angeles. Specjalizują się oni w reprezentowaniu największych i najbardziej znanych, a kluczem dla nich jest prawo związane ze światem rozrywki i kryminalne. Kancelaria jest jednak w kryzysie, więc Ted musi zaakceptować rolę, którą gardził całą karierę.

Na razie serial Suits: L.A. nie jest dostępny do obejrzenia na żadnej z polskich platform streamingowych. Nie zapowiedziano jeszcze, gdzie i kiedy odbędzie się jego premiera.