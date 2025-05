Gwiazda Jak poznałem naszą matkę w thrillerze psychologicznym! Podejmie trudny temat

AMC

Jason Segel zagra główną rolę w thrillerze psychologicznym Sponsor, reżyserowanym przez Jamesa Ponsoldta. Duet ten współpracował wcześniej przy serialu Terapia bez trzymanki, a w nowym projekcie obaj panowie współtworzyli także scenariusz.

Sponsor - oświadczenie Segela i Ponsoldta

Chcieliśmy zbadać, co się dzieje, gdy wsparcie zamienia się w kontrolę - gdy osoba, do której zwracasz się po ratunek, staje się twoim najgorszym koszmarem. Po współpracy przy Terapii bez trzymanki chcieliśmy przelać tę samą emocjonalną intymność na thriller psychologiczny, w którym stawka jest mroczniejsza, bardziej niebezpieczna i głęboko osobista. Nie możemy się doczekać, by ożywić tę niepokojącą historię z tak niesamowitym zespołem.

Sponsor - co wiadomo?

Segel zagra Petera — mężczyznę, który po poważnym wypadku samochodowym spowodowanym pod wpływem alkoholu staje przed wyborem: więzienie albo program leczenia. Tam poznaje Jerry’ego (ta rola jest jeszcze obsadzana), którego niekonwencjonalne podejście do trzeźwości zaprowadzi Petera w najmroczniejsze zakamarki jego psychiki.

Projekt pochodzi od wytwórni Platinum Dunes (Ciche miejsce, Noc oczyszczenia). Sprzedaż praw rozpocznie się w tym tygodniu na festiwalu filmowym w Cannes.