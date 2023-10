MCU - w reboocie X-Menów nie będzie kultowego mutanta? Ta plotka może was rozzłościć

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Pojawiła się nowa plotka na temat planów Marvel Studios wobec X-Menów. Według znanego scoopera @CanWeGetSomeToast, którego przecieki wielokrotnie się sprawdzały w przeszłości, w drużynie mutantów nie będzie ulubieńca fanów, Wolverine'a. Poniżej możecie znaleźć post, w którym o tym napisał.

MCU - w reboocie X-Menów nie będzie kultowego mutanta?

@CanWeGetSomeToast jak zwykle podzielił się z fanami nowymi doniesieniami za pomocą platformy X, czyli dawnego Twittera.

Obecny plan na reboot X-Menów w MCU NIE UWZGLĘDNIA Wolverine'a w drużynie... Jest powód, dla którego Marvel zaczyna tak mocno promować X-Menów na wszystkich kanałach, i będzie to robić dopóki nie pojawią się na dużym ekranie.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1708242909265637779

Użytkownik @DSnipesNole odpowiedział, że brzmi to dobrze, ponieważ Wolverine nie jest oryginalnym członkiem X-Menów i drużyna może znaleźć go później. @CanWeGetSomeToast zgodził się z nim i odpisał, że The Weapon X musi powstać, zanim Wolverine dołączy do drużyny, a poza tym adamantium dopiero co pojawiło się w MCU.

[...] Szczerze mówiąc, może minąć trochę czasu, zanim Logan dołączy do X-Menów.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1708250108482244916

