Jak wytresować smoka - aktorski film podbija kina na świecie. Przewyższa oczekiwania w box office

Jak wytresować smoka zajął pierwsze miejsce z wynikiem 84,6 mln dolarów w Ameryce Północnej. Jest to rezultat przewyższający prognozy i oczekiwania. Już wypracowano szacunki, że w drugi weekend film również utrzyma pozycję lidera, przekraczając 40 mln dolarów, a 28 lat później nie ma szans w rywalizacji o widza. Również poza Ameryką film radzi sobie bardzo dobrze – 114,1 mln dolarów. Łącznie daje to 197,8 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów. Eksperci zwracają uwagę, że na całym świecie film zebrał świetne recenzje od widzów, co ma przełożyć się na duże i długotrwałe zainteresowanie.

Materialiści – box office

Podium zamyka nowość Materialiści, czyli znakomicie oceniany film o miłości, który mylnie był promowany jako komedia romantyczna. W Ameryce Północnej zarobił 11,3 mln dolarów, a do tego dochodzi 3,5 mln dolarów z rynków zagranicznych. Do tej pory globalnie zebrał 15,5 mln dolarów (z pokazami przedpremierowymi) przy budżecie 20 mln dolarów. Doskonałe opinie mogą przełożyć się na stabilne przychody w dłuższym okresie.

