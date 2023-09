Deadpool 3 - Channing Tatum zagra w filmie? Już wcześniej miał wcielić się w tego potężnego X-Mena...

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Reklama

Spekuluje się, że w Deadpoolu 3 pojawi się o wiele więcej postaci Marvela z 20th Century Fox, niż tylko Wolverine grany przez Hugh Jackmana. Najnowsza plotka na ten temat dotyczy Channinga Tatuma jako Gambita. Zobaczcie sami.

Nie kojarzycie, żeby aktor grał taką rolę? I słusznie. Fox pracował nad filmem o Gambicie wiele lat, ale ostatecznie zrezygnowano z projektu w 2019 roku, choć wciąż można znaleźć w Sieci kilka scenorysów, które zresztą dołączyliśmy poniżej. Channing Tatum, który miał grać w nim główną rolę, niejednokrotnie powtarzał jednak, że wciąż chciałby zagrać mutanta. Z kolei na stronie IMDb pojawiła się intrygująca aktualizacja, która może wskazywać na to, że wreszcie ponownie dostanie taką szansę.

Deadpool 3 - Channing Tatum zagra w filmie?

Konto @DeadpoolUpdate na platformie X pokazało, że Joel Adrien został dodany w serwisie IMDb do obsady Deadpoola 3 jako kaskader Channinga Tatuma. Wielu fanów założyło, że skoro to film Marvela i wystąpi w nim jeszcze przynajmniej jeden X-Men, to aktor wcieli się w Gambita. Warto jednak podkreślić, że bardzo łatwo jest edytować stronę IMDb postronnej osobie, więc równie dobrze może to być fałszywy trop.

To, co sprawia, że ta plotka jest trochę bardziej prawdopodobna, jest post scoopera znanego jako @MyTimeToShineHello, który już w lipcu pisał, że Channing Tatum nagrał cameo do Deadpoola 3 jako Gambit. W przeszłości jego doniesienia wielokrotnie okazywały się prawdziwe.

Gambit - scenorysy niezrealizowanego filmu o X-Menach