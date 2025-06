Zwiastun Heweliusza. Ten polski serial może być hitem na światową skalę!

fot. materiały prasowe

W 2022 roku Jan Holoubek pokazał w serialu Netfliksa Wielka woda, że można stworzyć opartą na faktach historię katastroficzną, która jakością wykonania imponuje widzom na całym świecie. Reżyser w nowym projekcie pod tytułem Heweliusz idzie za ciosem i stawia poprzeczkę jeszcze wyżej. Opowieść oparta na prawdziwej historii zatonięcia okrętu na Bałtyku ma potencjał na jeszcze więcej. A pierwszy zwiastun pokazuje, czego mamy się spodziewać!

Heweliusz – zwiastun

To historia z jednej strony katastroficzna – dziejąca się wśród śmiercionośnego żywiołu, a z drugiej niesłychanie ludzka. Opowiadamy o tragedii i o samotności. I o godności, którą mimo wszystko się zachowuje – mówi Jan Holoubek. To dla nas ważne, dotyka nas to, bo pracujemy na realnych historiach. Czuję ogromną odpowiedzialność, ponieważ robimy serial, który jest ważny dla wielu ludzi.

Heweliusz – opis fabuły

13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w kierunku szwedzkiego Ystad. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny muszą zmierzyć się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz o zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

W obsadzie Heweliusza znaleźli się: Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Borys Szyc, Konrad Eleryk, Justyna Wasilewska, Joachim Lamża, Andrzej Konopka, Tomasz Schuchardt, Michalina Łabacz i inni.

Heweliusz to kolejna wspólna produkcja tria Holoubek–Bajon–Kępińska. Skala tego projektu jest bezprecedensowa: 105 dni zdjęciowych, ponad 120 aktorów, 3000 statystów, 2000 pojazdów, 70 lokacji i dziesiątki ton wody wykorzystanych na specjalnie zaprojektowanych planach zdjęciowych. Twórcy z ogromną pieczołowitością odtworzyli realia epoki – od scenografii i kostiumów, po efekty specjalne i strukturę światła. Prace nad rekonstrukcją sekwencji samej katastrofy trwały miesiącami, łącząc zdjęcia planowe z zaawansowaną postprodukcją CGI.

Premiera serialu Heweliusz odbędzie się w listopadzie 2025 roku.