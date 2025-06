Batman jest „największym problemem” w całym DCU. Ważna aktualizacja

Fot. DC Comics

11 lipca 2025 roku zadebiutuje Superman w reżyserii Jamesa Gunna. To będzie pierwszy poważny test nowego kinowego uniwersum DC. Później kolejne postacie będą powoli pojawiać się na ekranie w swoich solowych filmach, w tym Supergirl, Wonder Woman i oczywiście Batman. Filmowiec przyznaje jednak, że Mroczny Rycerz jest obecnie jego największym zmartwieniem.

Co z solowym filmem o Batmanie w DCU?

W tej chwili Batman jest moim największym problemem w całym DC. Nie piszę sam scenariusza do filmu, ale współpracuję z jego scenarzystą, by upewnić się, że wszystko pójdzie dobrze, ponieważ ta postać jest niesamowicie ważna dla DC, podobnie jak Wonder Woman. Więc poza projektami, nad którymi pracuję na bieżąco, naszym priorytetem jest ukończenie scenariuszy do Batmana i Wonder Woman – powiedział James Gunn w rozmowie z Rolling Stone.

James Gunn pracuje nad filmem The Brave and the Bold ze scenarzystą, którego nie znamy z nazwiska. Wiemy za to, że Andy Muschietti wyreżyseruje produkcję i premiera jest zaplanowana na luty 2025 roku, a fabuła będzie czerpać inspirację z serii komiksowej Granta Morrisona, opowiadającej o Mrocznym Rycerzu i jego synu, o którego istnieniu nie miał wcześniej pojęcia.

Batman musi mieć powód, żeby istnieć, prawda? Nie możemy po prostu powiedzieć: „Och, kręcimy film o Batmanie, bo jest największą postacią w całym Warner Bros.”, choć jest. Potrzebujemy go w DCU i musi być trochę inny niż Mroczny Rycerz Matta Reevesa, a jednocześnie nie może być kampowy. Nie jestem zainteresowany śmiesznym, kampowym Batmanem. Więc z tym pracujemy. Myślę, że mam dobry pomysł, ale dyskutuję o nim ze scenarzystą, by upewnić się, że będziemy w stanie go urzeczywistnić.

DCU - wszystkie nadchodzące filmy na czele z Wonder Woman

