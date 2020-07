Najbardziej dochodowe animacje w historii kina

Disney

Ważną cechą dobrego filmu animowanego jest to, aby trafiał on nie tylko do dzieci - tego typu produkcja powinna w taki sam sposób bawić zarówno młodszych, jak i starszych widzów. To gwarantuje sukces i sprawia, że filmy te mogą pochwalić się potem naprawdę pokaźnymi wynikami w światowym box office. Tworzenie tego typu produkcji opanowano do perfekcji w Stanach Zjednoczonych i nie tylko Disney i Pixar na przestrzeni lat mogą pochwalić się znakomitymi liczbami.

Poniżej prezentujemy zestawienie najbardziej kasowych filmów animowanych przygotowane przez The Wrap. Czołowe lokaty nie są być może specjalnie zaskakujące, ale warto zwrócić szczególnie na daty produkcji oraz fakt, że często to kolejne odsłony popularnych franczyz szczególnie są motywujące do wybrania się na seans dla całych rodzin. Zobaczcie zestawienie:

Najbardziej dochodowe animacje

30. Iniemamocni (2004) - 633 019 734 mln dolarów w Box Office. Pierwsza przygoda Brada Birda z Pixarem i od razu kasowy sukces. Film o rodzinie superbohaterów, który w tamtym czasie był czymś naprawdę świeżym.