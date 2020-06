Co w duszy gra - teaser animacji Pixara odkrywa muzyczny świat

fot. Pixar

Co w duszy gra opowiada o Joe Gardnerze, nauczycielu muzyki ze szkoły, który dostaje szansę jedną na milion, by zagrać najlepszym jazzowym klubie w mieście. Jednak jeden zły kro zabiera go z ulic Nowego Jorku do życia po śmierci, w którym o trafia do tajemniczego miejsca. W nim też nowe dusze dostają swoje osobowości i zainteresowania, zanim udadzą się na Ziemię. Joe jednak chce wrócić do życia.

Nowy teaser animacji pokazuje ludzką stronę historii i życia Joe Gardnera. W tle słyszymy piosenkę Parting Ways, której autorem i wykonawcą jest Cody ChesnuTT. Została ona specjalnie napisana na potrzeby animacji.

Co w duszy gra - teaser

Pete Docter (W głowie się nie mieści), jest reżyserem razem z Kempem Powersem (One Night in Miami).

Co w duszy gra - premiera w kinach w listopadzie 2020 roku.