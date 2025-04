Pierwsze opinie o filmowym Until Dawn. Czy klimat gry został oddany?

fot. SIE

Pierwsze reakcje w mediach społecznościowych na filmową wersję Until Dawn właśnie się pojawiły i są w przeważającej mierze entuzjastyczne Wokół produkcji nie narosło zbyt wiele pozytywnego szumu, głównie z powodu pozornie dużych zmian w stosunku do gry, na której film się opiera.

Zamiast adaptować fabułę w taki sposób by odzwierciedlić podejmowanie przez graczy decyzji w trakcie rozgrywki, film czerpie inspirację z Dnia świstaka. Główni bohaterowie są zmuszeni przeżywać ten sam dzień w kółko, za każdym razem stawiając czoła innym zagrożeniom rodem z horroru.

W tym momencie wiele osób podchodzi ostrożnie do wczesnych reakcji, zwłaszcza że często nie pokrywają się one z recenzjami. Pierwsze opinie można zobaczyć poniżej:

Until Dawn - fabuła, produkcja

Rok po tym, jak jej siostra Melanie w tajemniczych okolicznościach zaginęła, Clover wraz z przyjaciółmi udaje się do odległej doliny, gdzie miało to miejsce, w poszukiwaniu odpowiedzi. Podczas eksploracji opuszczonego centrum dla odwiedzających, grupa zostaje zaatakowana przez zamaskowanego mordercę i brutalnie mordowana – jedno po drugim… tylko po to, by obudzić się na nowo na początku tego samego wieczoru.

Until Dawn, w reżyserii Davida F. Sandberga, ze scenariuszem autorstwa Blair Butler i Gary’ego Daubermana, oparty jest na grze wideo od PlayStation Studios. Producentami filmu są Asad Qizilbash, Carter Swan, David F. Sandberg, Lotta Losten, Roy Lee, Gary Dauberman oraz Mia Maniscalco. Producentami wykonawczymi zostali Charles Miller i Hermen Hulst.

