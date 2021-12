Nie patrz w górę - plakaty postaci filmu Netflixa. Takiego zbioru gwiazd nie było od lat

fot. Kevin Mazur / Netflix

Wszystko wskazuje na to, że Nie patrz w górę może być oscarowym faworytem Netflixa. Jest to komediowy dramat z dużym naciskiem na satyrę, więc będzie śmiesznie, poważnie i z głębszym dnem. Twórcą, reżyserem i autorem scenariusza jest Adam McKay, autor świetnie ocenianego Big Short.

Nie patrz w górę - plakaty

Film Netflixa ma jedną z najbardziej gwiazdorskich obsad, o jakich wielu reżyserów może jedynie śnić. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Meryl Streep, Chris Evans, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Chiklis, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley, Melanie Lynskey, Himesh Patel, czy Ron Perlman to tylko niektóre z gwiazd, jakie zobaczymy na ekranie. Główni aktorzy doczekali się plakatów, którem ożecie obejrzeć w pełnej galerii filmu.

Nie patrz w górę

Nie patrz w górę - zdjęcia z premiery

Odbyła się również uroczysta premiera, więc Netflix udostępnił dziennikarzom zdjęcia. Możecie zobaczyć, jak to wyglądało poniżej.

Nie patrz w górę - o czym film?

Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po systemie słonecznym krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało, nikt się nią nie przejmuje. Okazuje się, że ostrzeganie ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Z pomocą dr. Oglethorpe’a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media, zaczynając od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończąc w optymistycznym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry). Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej, zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, by świat po prostu spojrzał w górę?

Nie patrz w górę - premiera w Netflixie odbędzie się 24 grudnia 2021 roku. Od 10 grudnia można go obejrzeć w wybranych kinach.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze