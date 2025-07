Nicholas Hoult chce zobaczyć pewne dou w DCU. Lex Luthor i TEN przeciwnik Batmana

fot. DC Studios

Nicholas Hoult, grający Lexa Luthora w nadchodzącym Supermanie chciałby zobaczyć sojusz Lexa Luthora z Jokerem w przyszłym filmie DCU.

W jednym z komiksów, które czytałem, pojawiło się połączenie Lexa i Jokera – ta kombinacja była naprawdę świetna do czytania... więc jeśli będziemy mieli szczęście i będziemy dalej kręcić filmy, to coś, co chciałbym zobaczyć

Nie byłby to pierwszy raz gdy to duo się spotkało. Lex Luthor i Joker połączyli już siły w serialu Superman: The Animated Series w trzyczęściowym odcinku z 1997 roku zatytułowanym World’s Finest). W tym crossoverze akcja rozpoczyna się w Gotham City, gdzie Joker dokonuje kradzieży ogromnego posągu wykonanego z kryptonitu. Po zdobyciu radioaktywnego łupu udaje się do Metropolis z konkretnym planem. Tam zwraca się do Lexa Luthora z propozycją: pokona Supermana w zamian za ogromną zapłatę. To prowadzi do nieuniknionego spotkania Supermana i Batmana, którzy rywalizują ze sobą, odkrywając nawzajem swoje sekretne tożsamości. Ostatecznie łączą siły i powstrzymują nikczemne duo.

