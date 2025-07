Tim Burton pracuje nad nowym projektem animowanym. Reżyser czeka na scenariusz

fot: youtube / Netflix Polska

Reklama

W wywiadzie dla meksykańskiego portalu MILENIO gotycki autor potwierdził, że obecnie pracuje nad filmem animowanym i czeka już tylko na scenariusz.

Pracuję nad czymś, co jest projektem animowanym. Mam nadzieję, że wkrótce będę miał scenariusz i wtedy ruszę dalej. To coś, co bardzo mnie ekscytuje.

Chociaż nie zdradził żadnych dalszych szczegółów dotyczących fabuły ani stylu projektu, dla fanów jego filmów animowanych może to być wszystko, co muszą usłyszeć. To dobrze znane terytorium dla Burtona, który na przestrzeni ostatnich 40 lat stworzył wiele pamiętnych dzieł w świecie animacji.

Z jakich animacji znany jest Tim Burton?

Filmografia animowana Burtona obejmuje jedne z jego najbardziej uwielbianych i wizualnie charakterystycznych dzieł: Miasteczko Halloween, Gnijącą pannę młodą oraz Frankenweenie – ten ostatni to jego najnowszy film animowany, wydany w 2012 roku. Jest to czarno-biała animacja poklatkowa będąca hołdem dla klasycznych horrorów.

Wednesday: sezon 2 - plakaty i zdjęcia