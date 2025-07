Dlaczego popularność komedii romantycznych maleje? Celine Song obwinia mizoginię!

fot. Wikimedia Commons

Reklama

Celine Song krytycznie skomentowała marginalizację znaczenia komedii romantycznych w przemyśle filmowym. Podczas niedawnej rozmowy z dyrektorem artystycznym Southampton Playhouse, Erikiem Kohnem, nominowana do Oscara reżyserka została zapytana o to, dlaczego komedie romantyczne niemal zniknęły z obecnego rynku filmowego.

Celine Song - wypowiedź o komediach romantycznych

Temu gatunkowi umniejszano przez nazywanie go "babskimi filmami". Historycznie był lekceważony przez to, że to "babskie filmy". Jest ku temu kilka powodów, z których jednym jest mizoginia. […] No dobrze, niech będzie - to babskie filmy. Często mówi się o tym, jakby to nie były poważne filmy. Zawsze wtedy myślę: "to smutne na kilka sposobów". Mówisz, że "baby" to niepoważne osoby […] I w ten sposób właśnie cały gatunek bywa lekceważony.

Według portalu World Of Reel, jest to dość chwiejny argument, który spłaszcza cały problem jedynie do mizoginii. Do powodów marginalizacji roli komedii romantycznych należy także to, że gust widowni się zmienił, a kino musi się przede wszystkim sprzedawać. Minęło już wiele lat od powszechnego boomu na komedie romantyczne obserwowanego w latach 80. czy 90. za sprawą takich produkcji jak Notting Hill czy Pretty Woman. Wtedy takie filmy należały do produkcji mainstreamowych, a widzowie masowo wykupywali bilety do kin. Obecnie widzowie nie chcą już oglądać produkcji opierających się na znanych powszechnie schematach i szukają czegoś zupełnie nowego.

Dodatkowo pojawia się także aspekt roli streamingu, gdzie z kolei gatunek komedii romantycznych ma się bardzo dobrze. W ostatnich latach ogromną popularność zdobywały serie młodzieżowych rom-comów na Netflixie, choćby Do wszystkich chłopców, których kochałam czy The Kissing Booth. Jest to nieco unowocześnione podejście do gatunku, skierowane do młodszych odbiorców - nastolatków, którzy dalej chcą konsumować takie treści. To z kolei nie jest to, czego szuka obecnie Hollywood - tam najważniejsza jest ekonomia i to, co się najlepiej sprzedaje.

Ile może kosztować randka z Pedro Pascalem? Podpowiedź w zwiastunie jego nowego rom-comu