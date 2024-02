Peter Five Eight - zwiastun. Kevin Spacey jako zabójca; to pierwsza duża rola aktora po uniewinnieniu

Źródło: INVINCIBLE ENTERTAINMENT

Opublikowano zwiastun Peter Five Eight, w którym Kevin Spacey gra główną rolę. Gwiazda serialu House of Cards wcieli się w zabójcę, Petera, który zostanie wezwany do małego górskiego miasteczka, by zająć się pozornie czarującą agentką nieruchomości, skrywającą pewien mroczny sekret (w tej roli Jet Jandreau). Wideo znajdziecie poniżej.

Warto dodać, że to pierwsza duża rola Kevina Spaceya po oskarżeniach o molestowanie seksualne z 2017 roku, które negatywnie wpłynęły na jego karierę. Przypominamy, że aktor został uniewinniony w lipcu 2023 roku. Jeśli chcecie przeczytać więcej na ten temat, kliknijcie w ten artykuł.

Peter Five Eight - zwiastun

Peter Five Eight - obsada, reżyseria, premiera

Reżyserem i scenarzystą Peter Five Eight jest Michael Zaiko Hall. W obsadzie oprócz Kevina Spaceya i Jet Jandreau są między innymi: Rebecca de Mornay, Jake Weber i Michael Emery. Za projekt odpowiada Invincible Entertainment. Światowa premiera jest zaplanowana na 22 marca 2024 roku.

Peter Five Eight

