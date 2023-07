Kevin Spacey niewinny! Jest wyrok sądu z Wielkiej Brytanii

fot. Netflix

Po 12 godzinach i 26 minutach obradowania ława przysięgłych w Londynie ogłosiła, że Kevin Spacey jest niewinny i tym samym oczyściła go z wszystkich zarzutów. Sprawa dotyczy napaści seksualnej na czterech mężczyzn w latach 2001 - 2013. Poza tym wśród zarzutów było między innymi zmuszenie do czynności seksualnej bez zgody i zmuszenie osoby do penetracyjnej czynności seksualnej bez zgody. W każdym z dziewięciu zarzutów aktor został uznany za niewinnego. A groziło mu nawet dożywocie.

Kevin Spacey niewinny

Według relacji Kevin Spacey rozpłakał się, gdy usłyszał wyrok uniewinniający. Wcześniej otwarcie mówił, że jest niewinny.

Przed rozpoczęciem rozprawy w rozmowie z niemieckim czasopismem ZEITmagazine przewidywał, że wkrótce zacznie odbudowywać swoją karierę aktorską, która zakończyła się w 2017 roku po tym, gdy ponad 30 mężczyzn oskarżyło go o molestowanie seksualne.

- Wiem, że są obecnie ludzie, którzy są gotowi mnie zatrudnić w momencie, gdy zostanę oczyszczony z zarzutów w Londynie. Gdy tylko to się wydarzy, są na to gotowi.

Przypomnijmy, że w 2022 roku Kevin Spacey wygrał sprawę, w której Anthony Rapp oskarżył go o napaść seksualną, gdy miał on 14 lat. Wówczas nowojorska ława przysięgłych uznała, że aktor jest niewinny, a Rapp nie był w stanie udowodnić zasadności swoich zarzutów.