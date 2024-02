Creature Commandos - premiera jeszcze w tym roku. Sean Gunn zdradza szczegóły

Fot. Materiały prasowe

Creature Commandos to jeden z pierwszych projektów DCU, które jest zarządzane przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Chociaż na pierwszy film aktorski, czyli Superman: Legacy, poczekamy aż do 2025 roku, tak nowe uniwersum DC otrzyma pierwszy projekt jeszcze w tym roku, a to wszystko za sprawą animacji o drużynie potworów. Zostało to potwierdzone przez Seana Gunna, który w serialu będzie się wcielać w dwie postaci - G. I. Robota oraz Łasicę.

Creature Commandos pojawią się w tym roku na jesień, co jest fantastyczne. Nie mogę się doczekać, aż publiczność to zobaczy.

Creature Commandos - fabuła, obsada, premiera

Creature Commandos to nowa animacja spod szyldu DCU. W komiksach pod tą nazwą funkcjonowała grupa zmutowanych metaludzi, powstałych w wyników eksperymentów; "ochotnicy" - będący do tej pory normalnymi ludźmi - zostali zmienieni w potwory.

W obsadzie głosowej są: Maria Bakalova jako Ilana Rostovic, Indira Varma jako Bride, Zoe Chaois jako Nina Mazursky, Alan Tudyk jako Dr. Phosphorus, David Harbour jako Eric Frankenstein, Sean Gunn jako G.I. Robot oraz Łasica, Frank Grillo jako Rick Flag Sr. i Steve Agee jako John Economos.

Premiera jesienią 2024 roku.