Wonder Man - tragedia na planie. Pracownik zginął w wypadku

fot. Marvel

Reklama

Członek ekipy pracującej nad serialem Wonder Man zginął w wypadku w Radford Studio Center. Koroner hrabstwa Los Angeles zidentyfikował go jako Juana Carlosa Osorio, 41-letniego takielarza mieszkającego w Temple City. Mężczyzna zmarł we wtorek rano po upadku z krokwi. W chwili wypadku nie odbywały się zdjęcia do serialu, dlatego produkcja została wstrzymana na ten dzień.

Marvel złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Zapewnił, że przeprowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku. Prezes IATSE Matthew D. Loeb również wydał oświadczenie, w którym przyznał, że wszyscy są głęboko wstrząśnięci. Nazwał śmierć członka ekipy "tragiczną stratą". Dodał, że bezpieczeństwo na planie jest ich najwyższym priorytetem i w każdy możliwy sposób pomogą Cal/OSHA w dochodzeniu. Zaapelował również o kontakt w razie, gdyby pracownicy nie czuli się bezpiecznie na planie.

Wonder Man - fabuła i obsada

Wonder Man to kolejny serial należący do MCU. To perspektywa superbohatera na branżę rozrywkową. Historia skupia się na hollywoodzkim kaskaderze i aktorze, który chce osiągnąć sukces w kinie. W tytułową postać wciela się Yahya Abdul-Mateena II. W obsadzie znalazł się też Ben Kingsley w roli jedynego do tej pory aktora w MCU, czyli Trevora Slattery'ego.