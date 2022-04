Powołany - plakat filmu będzie hitem sieci. Scenarzystą jest... Duch Święty

fot. materiały prasowe

Jak czytamy w informacji prasowej Powołany to dokument fabularyzowany opowiadający o mocy i miłości Pana Boga przejawiającej się przez sakrament kapłaństwa. Film powstał m.in. dzięki kapitałowi kilku mecenasów produkcji oraz dzięki wsparciu kilkuset darczyńców z całego świata. To co jednak przykuwa uwagę to osoby odpowiedzialne za film, które widnieją na oficjalnym plakacie.

Powołany - plakat

Oficjalny plakat filmu zdradza, że scenarzystą jest... Duch Święty. Natomiast producentką jest Najświętsza Maria Panna. Nie jest to żart, a plakat nie trafił do sieci w Prima Aprilis. Zobaczcie sami:

fot. materiały prasowe

Powołany nie jest filmem kinowym. Jego premiera online na YouTube odbędzie się 14 kwietnia i film będzie dostępny za darmo dla każdego. W obsadzie są tacy aktorzy jak Marcin Kwaśny, Jakub Dmochowski, Marta Lewandowska, Rafał Szałajko i Paulina Śmigielska. W części dokumentalnej zobaczymy niezwykłe historie nawróceń takich osób jak: Marty Przybyły, Pawła Martyniuka, Joanny Nowackiej, Marcina Ostrowskiego, Dawida Cmoka, Adama Szymkowskiego oraz Joanny i Marka Klęk. Reżyserem jest Jan Sobierajski.

Jak czytamy na stronie w materiałach prasowych, opublikowanych na stronie kina:

Powołany ukazuje niezwykłą historię spotkania zamożnej rodziny z kapłanem katolickim. Do dobrze sytuowanej rodziny, w celu wizyty duszpasterskiej, przychodzi ksiądz (Marcin Kwaśny). Jest zaproszony przez panią domu (Marta Lewandowska) w ramach "kolędy" parafialnej. W bogatym wnętrzu zastaje również młodego chłopaka (Jakub Dmochowski), wpatrzonego w swojego ojca (Rafał Szałajko), który jest skrajnym antyklerykałem. W trakcie wizyty pojawia się również zbuntowana córka (Paulina Śmigielska), która jest zwabiona przez swoją mamę pod pretekstem pomocy przy zakupach internetowych.