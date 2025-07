Adaptacja legendarnej książki science fiction już ma teaser! Fani cyberpunka będą zachwyceni

Will Aloul

Reklama

Wczoraj obchodziliśmy 41. rocznicę premiery książki Neuromancer. To właśnie z tej okazji Apple TV+ postanowiło zamieścić w sieci pierwszy teaser serialowej adaptacji jednej z najważniejszych powieści science fiction w historii. Choć sam materiał jest niezwykle krótki i nie zdradza nic z warstwy fabularnej, zabiera on nas do ikonicznej lokacji z dzieł Williama Gibsona - słynnego baru Chatsubo, potwierdzając jednocześnie rozpoczęcie kolejnego etapu prac nad produkcją na planie zdjęciowym w Tokio.

Neuromancer - pierwszy teaser serialu science fiction od Apple TV+

Mamy również okazję zobaczyć nowe zdjęcie z planu. Pojawia się na nim Briana Middleton, która w serialu Neuromancer ma sportretować Molly Millions, hakerkę i uliczną samurajkę, postać doskonale znaną wszystkim fanom cyberpunka. Przypomnijmy, że po raz pierwszy pojawiła się ona w opowiadaniu Johnny Mnemonic z 1981 roku, by następnie odegrać ważną rolę w tzw. trylogii ciągu, na którą poza Neuromancerem składają się również Graf Zero i Mona Liza Turbo. Spójrzcie sami:

Neuromancer - Molly Millions na nowym zdjęciu z planu Zobacz więcej Reklama

W obsadzie produkcji są także Callum Turner (Case), Joseph Lee (Hideo), Mark Strong (Armitage), Clémence Poésy (Marie-France Tessier), Peter Sarsgaard (John Ashpool), Dane DeHaan (Peter Riviera), Max Irons (Jean Tessier-Ashpool), André De Shields (Julius Deane) i Marc Menchaca (Dixie Flatline).

Najlepsze seriale science fiction w historii. To największy ranking tego typu

Serial Neuromancer ma liczyć 10 odcinków. Nie ogłoszono jeszcze daty premiery, lecz wiemy już, że produkcja trafi na platformę Apple TV+ w przyszłym roku.