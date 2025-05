Raid 3 powstanie? Gareth Evans daje nadzieję fanom filmu akcji

fot. materiały prasowe

Raid pojawił się w 2011 roku i szybko został okrzyknięty najlepszym filmem akcji w historii. Nieprzypadkowo nazywa się go też produkcją przełomową, której wpływ na gatunek jest niezaprzeczalny. Raid 2 trafił do kin w 2014 roku i również zbierał znakomite recenzje. Od tamtej pory Gareth Evans wielokrotnie wspominał o możliwości realizacji trzeciej części, ale po sukcesie obu filmów reżyser był rozchwytywany – i brakowało mu czasu.

Czy są szanse, że Raid 3 w końcu powstanie?

Gareth Evans przyznaje, że praca nad wieloma projektami sprawiła, iż Raid 3 zszedł na dalszy plan. Temat powrócił niedawno – jak tłumaczy reżyser – ponieważ po raz pierwszy od siedmiu lat spotkał się osobiście z gwiazdą serii, Iko Uwaisem.

– Nie widziałem Iko od około siedmiu lat. Teraz po raz pierwszy od dawna mieliśmy okazję się spotkać. Utrzymujemy kontakt przez WhatsAppa i inne aplikacje, ale to było nasze pierwsze spotkanie twarzą w twarz od bardzo dawna. Zawsze postrzegałem Iko – ze względu na to, jak się poznaliśmy i co razem stworzyliśmy – jak młodszego brata. Widząc go po tej przerwie, byłem oszołomiony, jak bardzo dojrzał i ile zebrał doświadczeń.

W rozmowie z serwisem JoBlo Evans zdradza, że to spotkanie stało się motywacją do ponownego rozważenia Raidu 3.

– Tak, może nadszedł czas, by znów otworzyć te drzwi i coś przemyśleć. Mam w głowie pomysł i cały koncept. Ten film może więc powstać w przyszłości.

Reżyser nie chce jednak składać jednoznacznych deklaracji. W rozmowie z EW.com mówi wprost:

– Zobaczę, kiedy mogłoby to się wydarzyć – jeśli w ogóle. To moja odpowiedź bez składania zobowiązań.

Nawet jeśli Raid 3 nie dojdzie do skutku, Gareth Evans podkreśla, że chce znów pracować z Iko Uwaisem.