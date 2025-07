FX

Jeremy Allen White, Ayo Edebiri i Ebon Moss-Bachrach powrócą w 5. sezonie The Bear. Premierę zaplanowano na 2026 rok. Swojego entuzjazmu nie krył prezes stacji FX.

John Landgraf, prezes FX, w oświadczeniu przekazał:

The Bear nadal jest uwielbiany przez fanów na całym świecie, a ich reakcja na ten sezon — widoczna poprzez niewiarygodnie wysoką oglądalność — była tak spektakularna, jak w przypadku każdego z poprzednich sezonów. Rok po roku Chris Storer, producenci, obsada i ekipa filmowa sprawiają, że The Bear jest jednym z najlepszych seriali w telewizji i jesteśmy podekscytowani, że będą nadal opowiadać tę wspaniałą historię.

4. sezon The Bear w serwisie Rotten Tomatoes osiągnął 84% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów. Mniej spodobał się widzom, ponieważ zdobył 64% pozytywnych ocen.

W serialu występują również Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas oraz Matty Matheson. Oliver Platt i Molly Gordon zagrali powracające role.

The Bear - wszystkie sezony są dostępne na Disney+.

The Bear - fabuł 4. sezonu

W czwartym sezonie serialu stacji FX „The Bear” Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard „Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) prą naprzód, zdeterminowani nie tylko, by przetrwać, ale także, by przenieść The Bear na wyższy poziom. Zespół nieustannie musi dostosowywać się i zmieniać, by pokonywać co rusz nowe, czające się za rogiem przeszkody. Dążenie do doskonałości nie polega wyłącznie na stawaniu się coraz lepszym – to także umiejętność podjęcia decyzji, czego warto się nadal trzymać, a co należy odpuścić.

