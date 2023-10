Przyjaciele - Jean Claude Van Damme wstydzi się roli w serialu. Podał mocne powody

fot. materiały prasowe

Jean-Claude Van Damme pojawił się w serialu Przyjaciele w roli gościnnej w jednym odcinku. Został on wyemitowany w 1996 roku. Nosił on tytuł: The One After The Super Bowl: Part 2. Van Damme wcielał się w samego siebie i miał sceny z Rachel (Jennifer Aniston) i Moniką (Courteney Cox). Rachel i Monica były zauroczone Jean Claudem Van Dammem. Gdy kręcił film w Nowym Jorku, Rachel pierwsza do niego podchodzi, bo Monika była zbyt nieśmiała. To doprowadziło do konfliktu przyjaciółek o to, która będzie mogła pójść z nim na randkę.

Przyjaciele - Van Damme wstydzi się roli

Jean Claude Van Damme w rozmowie z New York Post mówi otwarcie: wstydzi się swojej roli w serialu Przyjaciele. Podał też mocne powody, argumentując swoje przemyślenie dość krytycznie wobec siebie.

- Moje aktorstwo było tak bardzo złe. Do tego wyglądam jak jakiś kretyn. Wstydzę się swojego występu. Gdy byłem tego dnia na planie i te dziewczyny zaczęły mnie całować, do tego w usta... Nie wiedziałem co robić i jak to robić. To było dziwne. One natomiast były bardzo miłe.

Aktor przyznaje też, że gdy pojawił się na planie, niewiele wiedział o tym serialu.

- Kiedy przyszedłem na plan i widzę te dwie piękne dziewczyny, wszyscy zaczęli mi mówić, że to najgorętszy serial na świecie. Byłem więc bardzo z tego zadowolony. Mój agent powiedział mi: musisz z nimi zagrać w odcinku. Wcielisz się w takiego gościa.

Van Damme przyznaje jednak, że choć krytycznie ocenia swój występ, samo doświadczenie bardzo sobie ceni.

- Oni wszyscy byli bardzo otwarci, bo kręcili te odcinki codziennie. Z ich perspektywy więc pojawiłem się w miejscu, które działa jak dobrze naoliwiona maszyna. To było niesamowite.

Przypomnijmy, że wśród gwiazd, które pojawiły się na planie serialu Przyjaciele byli m.in. Bruce Willis, George Clooney, Robin Williams, Billy Crystal, Gary Oldman czy Brad Pitt.