Fantastyczna 4 kontra Giganto. Zobacz efektowną scenę z filmu!

Reklama pizzy wygląda, jakby była wyjęta żywcem z komiksu Marvela. W ramach promocji filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki do sieci trafiło wideo, w którym tytułowa grupa superbohaterów walczy z potworem zwanym Giganto. Jest on narzędziem w rękach antagonisty zwanego Mole Manem. To o tyle ciekawe, że Mole Man i Giganto to pierwsi przeciwnicy, z jakimi Fantastyczna Czwórka walczyła na kartach komiksów. W plotkach sugerowano, że Paul Walter Hauser gra właśnie Mole Mana.

Fantastyczna 4 – wideo z Giganto

Sama scena walki z potworem pojawi się w filmie, ale na potrzeby reklamy ujęcia zostały pocięte i dopasowane do promocji pizzy, więc doszło tutaj do znacznej modyfikacji.

Według plotek Fantastyczna 4: Pierwsze kroki ma rozpocząć się od scen retrospekcji, w których zobaczymy różne starcia grupy superbohaterów z ich przeszłości, a następnie przejdziemy do czasu teraźniejszego w ich życiu. To właśnie w tej sekwencji miałaby pojawić się walka z Giganto. Oficjalnie wiadomo, że superbohaterowie działają już od czterech lat w momencie, gdy ich poznajemy.

Premiera widowiska Fantastyczna 4: Pierwsze kroki odbędzie się w kinach 25 lipca 2025 roku.