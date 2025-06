Czy Jedi mogą kochać? Scenarzysta komiksów o Star Wars wyjaśnia problem Yody z Anakinem i Padme

fot. materiały prasowe

Miłość jest piękna, ale może też doprowadzić do negatywnych emocji i prawdziwej tragedii. Tak było w przypadku Anakina Skywalkera, który między innymi z jej powodu został jednym z najbardziej ikonicznych złoczyńców w historii kina. Rada Jedi nie patrzyła przychylnie na związki uczuciowe wewnątrz Zakonu, aczkolwiek na przestrzeni lat było wiele wyjątków. Na jeden z nich pozwolił sam mistrz Yoda. Dlaczego nie miał takiego samego podejścia do Anakina i Padme? Scenarzysta nowego komiksu to wyjaśnił.

Seria komiksów z czasów Wielkiej Republiki poruszyła wątek miłosny pomiędzy Jedi Avar Kriss a Elzarem Mannem. Ich relacja miała charakter romantyczny, a jednak Yoda nie tylko na nią przyzwolił, ale jej kibicował. Czym to było podyktowane? Na to pytanie portalowi Screen Rant odpowiedział scenarzysta komiksów, Charles Soule.

Jego zdaniem Jedi nie mają wcale zakazu przed miłością, ale nadmiernym przywiązaniem. Relacja Kriss i Manna była dla przykładu dojrzała, pełna szacunku i zdecydowanie nieobsesyjna. Jedi nie zapominali o swoich zobowiązaniach względem Zakonu i potrafili trzymać emocje na wodzy w przeciwieństwie do Anakina. Jego stosunek do Padme był kompletnie inny. Młody Skywalker zachowywał się obsesyjnie i to właśnie strach przed utratą miłości swojego życia doprowadził go do Ciemnej Strony Mocy.

Jedi nie mają zakazu przed kochaniem, ale musi to być miłość czysta i dojrzała. To nadal ryzykowne, ponieważ zakochany człowiek jest w stanie zrobić wszystko dla drugiej połówki. Dla członków Zakonu jest to zatem kwestia samokontroli. Poza tym relację Anakina i Padme określono jako samolubną. Dla Skywalkera to właśnie wybranka serca była absolutnym priorytetem, z którym nie mógł się równać ktokolwiek inny. Konieczne jest tu zatem zachowanie zdrowego balansu.

Innym przykładem Jedi, który był zakochany, ale ta miłość nie sprowadziła go nawet w okolice ścieżek Ciemnej Strony Mocy jest Kanan Jarrus, którego widownia poznała w serialu animowanym Star Wars Rebelianci. On również był zakochany - a po czasie też w aktywnej relacji - w Herze Syndulli, ale nie zachowywał się obsesyjnie względem niej i był gotów pogodzić się z jej odejściem, czego Skywalker nie był w stanie zrobić w przypadku swojej ukochanej.

