Sklepik z horrorami - Chris Evans prowadzi rozmowy na temat roli w remake'u filmu

Wygląda na to, że w nowej wersji otoczonego w niektórych kręgach kultem horroru komediowego Little Shop of Horrors (w Polsce znanego jako Sklepik z horrorami bądź Krwiożercza roślina) Chris Evans wystąpi w jednej z głównych ról. Trwają negocjacje, a sam Evans udostępnił na twitterze artykuł na ten temat. Aktor ma wcielić się w doktora Orina Scrivello, sadystycznego stomatologa. Co ciekawe, Scarlett Johansson i Taron Egerton negocjują role Audrey (dziewczyna doktora) i Seymoura (główny bohater).

Fabuła oryginalnego filmu rozgrywa się przede wszystkim w kwiaciarni, której to właścicielem jest pan Mushnik. Handle nie idzie jednak zbyt dobrze, więc Mushnik rozważa zwinięcie interesu i zwolnienie swoich pracowników: Seymorura (pomocnika) i Audrey (ekspedientki). Przestraszony wizją utraty pracy młodzieniec (podkochujący się jednocześnie w Audrey) kupuje od ulicznego sprzedawcy (sędziwego Chińczyka) egzotyczną, dziwną roślinę. Mimo starań kwiat wkrótce zaczyna więdnąć, gdy jednak w drodze przypadku spada na niego kropla krwi, ta ożywa. I rozkwita - bujnie. Zaczyna też mówić, żądając coraz większych dawek...

Za reżyserię odpowiada Greg Berlanti. Marc Platt, Sarah Schechter i Berlanti produkują. Zdjęcia zaplanowano na lato.