Nagrania do 2. sezonu Monarch dobiegły końca. Apple TV+ opublikowało zdjęcie z planu

fot. materiały prasowe

Apple TV opublikowało na Instagramie zakulisowe zdjęcie z drugiego sezonu Monarch: Legacy of Monsters, na którym widać Annę Sawai, Kiersey Clemons, Rena Watabe i Takehiro Hirę świętujących na tle rozbitego pojazdu Operacji Klepsydra. Post potwierdził, że zdjęcia do nowych odcinków oficjalnie dobiegły końca, jednocześnie żartobliwie sugerując widzom, aby „nie przyglądali się zbyt uważnie” zniszczonym fragmentom budynku widocznym w tle.

Opublikowany post można zobaczyć poniżej:

Wyświetl ten post na Instagramie

Monarch - co wiadomo o 2. sezonie?

Chociaż nowa seria pokaże zarówno Konga, jak i Godzillę, akcja nadal toczy się przed wydarzeniami z filmów Godzilla kontra Kong oraz Godzilla i Kong: Nowe imperium. W związku z tym nie wiadomo jeszcze, jaką rolę odegrają potwory w fabule. Do obsady dołączyła Amber Midthunder, która wcieli się w postać wpływowej bizneswoman o imieniu Isabel.

Fabuła drugiego sezonu Monarch: Legacy of Monsters ma rzucić światło na to, dlaczego bohaterowie Kentaro i Hiroshi zdecydowali się dołączyć do Apex, mimo burzliwej przeszłości z tą organizacją.