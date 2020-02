Czarna Wdowa - Yelena na nowym zdjęciu. Siostra Natashy w pełnej okazałości

Czarna wdowa przedstawi nową postać zwaną Yelena Belova, która jest siostrą Natashy Romanoff. Wciela się w nią nominowana do Oscara za Małe kobietki aktorka Florence Pugh. Nowe zdjęcie Yeleny pochodzi z kart kolekcjonerskich Topps, która pozwala przyjrzeć się jej kostiumowi w pełnej okazałości.

Czarna Wdowa to pierwszy film 4. fazy MCU, czyli w nim rozpocznie się historia na kolejne lata serii Marvel Studios. Spekuluje się nawet, że własnie ta produkcja pokaże widzom, iż Yelena przejmie miano Czarnej Wdowy po siostrze i zostanie częścią Avengers. Na razie jednak nie ma nawet wzmianki o tym, by tak miało to się rozwinąć, gdyż wszystko jest trzymane w tajemnicy.

Scarlett Johansson powraca w głównej roli. W obsadzie są także David Harbour i Rachel Weisz. Historia rozgrywa się przed Wojną bez granic i pokazuje sytuację, jak Czarna Wdowa mierzy się ze sprawami z przeszłości.

Czarna Wdowa - zdjęcie Yeleny:

Czarna Wdowa - Yelena Belova

Czana Wdowa - premiera w maju.