BAFTA TV 2025 - nominacje. Reniferek na topie, rekord Disney+, ale to BBC wszystkich wyprzedza

Netflix

Reklama

Po raz kolejny wyznaczono nominowanych do nagród BAFTA TV.

Na pierwszym miejscu z ilością 8 nominacji uplasował się Reniferek od Netflixa, nieoczekiwany hit 2024 roku, który przypadł do gustu i krytyków i publiczności. Na podium znalazły się również Kulawe konie od Apple TV+ z nominacją dla Gary'ego Oldmana na czele, a także Rywale Disney+.

Ciekawie zapowiada się konkurencja w kategorii Serialu międzynarodowego - tam w szranki stanie Szogun, Detektyw: Kraina nocy czy Nic nie mów.

Kolejny rok z rzędu najwięcej nominacji zebrały produkcje BBC. Jest ich nawet więcej niż w 2024 roku. Wówczas BBC otrzymało ich 65. W tym roku na koncie widnieje liczba o dziesięć większa - 75.

BBC - 75 nominacji;

Channel 4 - 27;

Netflix - 26;

Disney+ - 15;

Apple TV+ - 13;

Prime Video - 1.

Przygotowania do tych ról były przesadą. Głodzenie, szalone prezenty i bójki z nieznajomymi

BAFTA TV 2025 - nominacje

SERIAL DRAMATYCZNY

BLUE LIGHTS

SHERWOOD

SUPACELL

WOLF HALL: THE MIRROR AND THE LIGHT

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

ANNA MAXWELL MARTIN - Until I Kill You

BILLIE PIPER - Scoop

LOLA PETTICREW - Nic nie mów

MARISA ABELA - Branża

MONICA DOLAN - Mr Bates vs The Post Office

SHARON D CLARKE - Mr Loverman

AKTORKA DRUGOPLANOWA

JESSICA GUNNING - Reniferek

KATHERINE PARKINSON - Rywale

MAXINE PEAKE - Nic nie mów

MONICA DOLAN - Sherwood

NAVA MAU - Reniferek

SUE JOHNSTON - Truelove

AKTOR PIERWSZOPLANOWY

DAVID TENNANT - Rywale

GARY OLDMAN - Kulawe konie

LENNIE JAMES - Mr Loverman

MARTIN FREEMAN - Policjant

RICHARD GADD - Reniferek

TOBY JONES - Mr Bates vs The Post Office

AKTOR DRUGOPLANOWY

ARIYON BAKARE - Mr Loverman

CHRISTOPHER CHUNG - Kulawe konie

DAMIAN LEWIS - Wolf Hall: The Mirror and the Light

JONATHAN PRYCE - Kulawe konie

MCKINLEY BELCHER III - Eric

SONNY WALKER - The Gathering

LIMITOWANY SERIAL DRAMATYCZNY

RENIFEREK

POGUBIENI

MR BATES vs THE POST OFFICE

JEDEN DZIEŃ

SERIAL KOMEDIOWY

ALMA’S NOT NORMAL

BRASSIC

G’WED

LUDWIG

SERIAL MIĘDZYNARODOWY

AFTER THE PARTY

COLIN FROM ACCOUNTS

NIC NIE MÓW

SZOGUN

DETEKTYW: KRAINA NOCY

YOU ARE NOT ALONE: FIGHTING THE WOLFPACK

AKTORKA W KOMEDII

ANJANA VASAN - We Are Lady Parts

KATE O’FLYNN - Everyone Else Burns

LOLLY ADEFOPE - Franczyza

NICOLA COUGHLAN - Big Mood

RUTH JONES - Gavin & Stacey: The Finale

SOPHIE WILLAN - Alma’s Not Normal

AKTOR W KOMEDII

BILAL HASNA - Nadzwyczajna

DANNY DYER - Mr Bigstuff

DYLAN THOMAS-SMITH - G’Wed

NABHAAN RIZWAN - Kaos

OLIVER SAVELL - Changing Ends

PHIL DUNNING - Smoggie Queens

Pełna lista nominowanych znajduje się w tekście Deadline.