Spider-Man: Poprzez multiwersum - usunięte cameo Toma Hollanda. Oto animowany Pajączek z MCU

Sony Pictures oficjalnie potwierdziło, że studio miało w planach cameo Pajączka z MCU, którego gra Tom Holland, w filmie Spider-Man: Poprzez multiwersum. Grafika koncepcyjna została ujawniona w książce The Spider-Man: Across the Spider-Verse: The Official Movie Special Book. Zobaczcie sami, jak wyglądała usunięta scena.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - pierwsze spojrzenie na usunięte cameo Toma Hollanda

Jak widać na poniższej grafice, Pajączek z MCU jest w wersji Chibi. Pochodzi z filmu Spider-Man: Daleko od domu i ma na sobie czarno-czerwony ulepszony kostium.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - usunięta scena

