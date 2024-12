28 lat później - to nie Cillian Murphy. Wiemy już, kto gra tę postać zombie ze zwiastuna

materiały prasowe

We wtorek do sieci trafił pierwszy zwiastun 28 lat później, długo wyczekiwanej kontynuacji filmów 28 dni później i 28 tygodni później. Materiał bije rekordy popularności również z zupełnie zaskakującego powodu. Nie tak znowu mała grupa widzów twierdzi bowiem, że w trailerze pojawił się Cillian Murphy, który w premierowej odsłonie cyklu wcielił się w Jima - to właśnie ten aktor miałby portretować postać zarażonego wcześniej wirusem zombie, którą zobaczyliśmy w końcowej części materiału.

Studio Sony Pictures jak do tej pory nie zabrało głosu w kwestii coraz mocniej przybierających na sile spekulacji, podsycanych nawet przez najbardziej prestiżowe serwisy z Deadline na czele. Jak ustalił jednak teraz The Guardian, w zwiastunie 28 lat później na pewno nie zobaczyliśmy Cilliana Murphy'ego. W postać "wychudzonego zarażonego", która zrodziła lawinę dociekań, wcielił się bowiem brytyjski handlarz dziełami sztuki, Angus Neill.

Neill wyznał Guardianowi, że to sam Danny Boyle dostrzegł w nim talent i z miejsca zaproponował rolę w filmie:

Danny powiedział mi, że zawsze widział mnie w tej roli. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy i zgodziłem się wziąć udział. On na planie zachowuje się tak, jakby przeprowadzał hipnozę. Praca z nim była bardzo intensywnym doświadczeniem.

Wygląda na to, że Cillian Murphy przy 28 latach później pracował jedynie jako producent wykonawczy.

28 lat później wejdzie na ekrany kin 20 czerwca 2025 roku.