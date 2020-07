Star Trek: Discovery - premiera 3. sezonu może zostać opóźniona na 2021 rok

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. CBS Alle Access

Nowe informacje pochodzą od Emre Kaya, dziennikarza The Cinema Spot, którego doniesienia bardzo często się sprawdzały. Pomimo tego na tym etapie jest to plotka, czyli informacja niepotwierdzona.

Twierdzi on, że ViacomCBS prowadzi rozmowy z producentami Star Trek: Discovery, aby 3. sezon pojawił się na ekranach dopiero w 2021 roku wraz z nową wersją amerykańskiej platformy streamingowej CBS All Access. Oczywiście to przesunięcie byłoby globalne, więc również związane z premierą na Netflixie poza granicami USA.

Star Trek: Discovery - sezon 3

Według jego wiedzy premiera 3. sezonu oryginalnie była planowana na październik 2020 roku. Jeśli ta decyzja zostanie podjęta, serial zostanie przeniesiony na jeszcze nieznaną datę w 2021 roku. Natomiast w październik 2020 roku w to miejsce miałby wejść serial Bastion oparty na twórczości Stephena Kinga.

Wcześniej spekulowano, że 3. sezon zostanie opóźniony przez pandemię koronawirusa, ponieważ ma ona wpływ na zdalną postprodukcję tego serialu. Na razie nie podjęto żadnych decyzji.